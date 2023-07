Concerten van Rammstein in Groningen mogen doorgaan

De concerten van de Duitse rockband Rammstein vanavond in het Stadspark in Groningen gaan door. De rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak en de bezwaren van tafel geveegd, waardoor de band met een verhoogde geluidsnorm mag optreden.

Dat betekent voor fans dat ze pas een paar uur voor het eerste concert weten dat het toch mag doorgaan. Ook vrijdagavond treedt Rammstein op in Groningen. Op de concerten komen in totaal 110.000 fans af.

Stichting Natuurbeschermingswacht probeerde de concerten bij de rechter tegen te houden. De gemeente Groningen had een eenmalige ontheffing gegeven voor het verhogen van het geluidsniveau van 100 naar 103 decibel.

Verdubbeling geluidsdruk

Dit zou volgens de stichting gehoorschade opleveren bij het publiek en schade aan de natuur. Drie decibel extra leidt tot een verdubbeling van de geluidsdruk op je trommelvlies.

Voor het optreden was een uitzondering gemaakt, omdat de rockband anders mogelijk naar een andere locatie was gegaan. Eerder deze week gaf de Raad van State al toestemming voor de vuurwerkshows.