Van Vleuten blijft imponeren in Giro Donne en boekt derde etappezege

De eindzege in de Giro Donne komt steeds dichterbij voor Annemiek van Vleuten. De drager van de roze leiderstrui boekte donderdagmiddag in de zevende etappe van de Ronde van Italië haar derde ritzege.

De zevende etappe was een bergrit met de finish in Alassio na een klim van drie kilometer. Van Vleuten was ten aanval getrokken met de Française Juliette Labous en de Italiaanse Gaia Realini.

De Nederlandse kopvrouw van Movistar liet het tweetal in de laatste anderhalve kilometer achter, soleerde naar haar derde ritzege en heeft de leiderstrui nu nog steviger in handen.

In het algemeen klassement heeft Van Vleuten ruim drie minuten voorsprong op de nummer twee, de Amerikaanse Veronica Ewers.

Vrijdag gaan de wielrensters naar Sardinië, waar zaterdag en zondag de laatste twee etappes worden verreden.

Wiebes houdt het voor gezien

Lorena Wiebes stapte donderdagochtend niet meer op in Italië. De 24-jarige Nederlandse wil zich nu liever richten op de Tour de France Femmes, die op 23 juli begint.

In de derde etappe was de Europees kampioene van SD Worx de beste in de sprint. Woensdag werd ze tweede achter de oppermachtige Van Vleuten.