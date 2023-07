Slot heeft verlanglijstje klaar: 'Vervangers voor Idrissi en Szymanski zijn belangrijk'

Donderdagochtend gingen spelers en trainer Arne Slot voor het eerst deze voorbereiding het veld op voor een groepstraining. Onder hen waren vooral jeugdspelers, internationals sluiten komend weekend aan. De van PEC Zwolle overgekomen middenvelder Thomas van den Belt maakte wel al zijn opwachting. Slot is, zeker met de chaos van vorige zomer nog in het achterhoofd, tevreden over de selectie waar hij de voorbereiding mee begint. Toch wijst hij twee plekken aan waar de Rotterdammers versterking zoeken. De posities van de vorig seizoen gehuurde Oussama Idrissi en Sebastian Szymanski. "Voor de plek van Idrissi hebben we iemand nodig. Hij was een basisspeler die zeker aan het eind van het seizoen ontzettend belangrijk is geweest met acties en goals. Hij heeft gedomineerd in de één tegen één. Ook voor de plek van Szymanski zijn we op zoek. Hij is ook nog niet vervangen. of we hebben hem nog niet bij ons. " Daarmee hintte Slot op een mogelijke terugkeer van Szymanski. Feyenoord nam vorige week afscheid van de Pools international, maar hoopt hem snel weer te verwelkomen. De middenvelder werd gehuurd van Dinamo Moskou, Feyenoord hoopt hem nu definitief in te lijven.

Feyenoord op het traininsgveld - ANP

Slot zag deze zomer aanvoerder Orkun Kökcü vertrekken. De aanvoerder van het kampioensteam maakte voor minimaal 25 miljoen euro de overstap naar Benfica. "Voor de plek van Kökcü hebben we al twee vervangers in huis: Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki", zei Slot donderdagmiddag. Exit Geertruida en Bijlow? Feyenoord dreigt ook verdediger Lutsharel Geertruida kwijt te raken: met een bod van 20 miljoen euro hoopt RB Leipzig hem los te weken bij de Rotterdammers. Geertruida is volgens de Duitse krant BILD persoonlijk al akkoord met de Duitse club. Tot medio 2025 staat de international van Oranje nog onder contract bij Feyenoord. Hij groeide uit tot een van de belangrijkste schakels in het kampioensteam van trainer Arne Slot. Keeper Justin Bijlow wordt in verband gebracht met een transfer naar Manchester United. "Ik maak me totaal geen zorgen over alle verhalen", zei Slot. "Het is een utopie te denken dat een Nederlandse club al z'n spelers kan behouden. En als er spelers weggaan, komen er ook weer nieuwe spelers. En dat zorgt weer voor een nieuwe dynamiek."

Feyenoord-trainer Arne Slot reageert op de interesse in internationals Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow. - NOS

Slot gaf op de persconferentie wel een winstwaarschuwing. De bomen groeien in Rotterdam financieel nog steeds niet tot in de hemel. "We hebben nog steeds te maken met financiële problematiek uit het verleden. Die zijn nog niet opgelost. Bij lange na niet. Dus dat we niet alles wat binnenkomt kunnen herinvesteren, is een understatement. "

Slot rekent de komende tijd niet op verdediger Gernot Trauner. De 31-jarige Oostenrijker kampt nog altijd met een blessure. "Het is niet hoopgevend voor de Johan Cruijff Schaal", verklaarde de coach van de landskampioen. Trauner miste door de klachten donderdag de eerste groepstraining in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Je hoeft hem ook de komende twee weken niet op het trainingsveld te verwachten",