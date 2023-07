Stiekem geplaatst slavernijmonument Vlissingen gaat naar museum

Het slavernijmonument dat vorige week stiekem werd geplaatst op de boulevard in Vlissingen, wordt overgebracht naar Maritiem Muzeeum Zeeland. Daar komt het (tijdelijk) in de binnentuin te staan.

De initiatiefnemers van het monument, Angélique Duijndam en Zeus Hoenderop, zijn dat overeengekomen met het museum dat een stukje verderop in Vlissingen is gevestigd, meldt Omroep Zeeland.

Burgemeester Bas van den Tillaar liet dinsdag weten dat het monument binnen een week weg moest van zijn huidige plek. De gemeenteraad stemde in 2021 tegen het voorstel om een slavernijmonument te plaatsen, er was ook geen vergunning.

Volgens de burgemeester moeten Duijndam en Hoenderop alsnog 'de koninklijke weg' bewandelen en een officiële aanvraag voor een monument bij de gemeente indienen. Duijndam heeft al gezegd zich daarvoor te gaan inspannen. Volgens haar is de stemming in Vlissingen de laatste paar jaar veranderd. Mogelijk zou een nieuwe stemming in de gemeenteraad wel positief kunnen uitvallen.

Achteraf in een schuurtje

In de tussentijd wordt het beeld dus verplaatst. In het Maritiem Muzeeum wordt al veel aandacht besteed aan de slavernijhandel vanuit Middelburg en Vlissingen, laat Hannah Mollen van het museum weten: "Het is nu een actueel thema in de maatschappij en het is zonde om dan zo'n monument ergens achteraf in een schuurtje neer te zetten. Zolang de discussie in Vlissingen gaande is over het monument kan het bij ons staan."

Mollen wil nog niet vooruit lopen op de uitkomst van de discussie in de raad en wil dus ook niet zeggen of het monument een permanente plaats krijgt als er geen vergunning komt. "Zover zijn we nog niet", zegt ze. "Het is voor de openbare ruimte gemaakt en dat is onze binnentuin natuurlijk niet."

Het monument is een gouden kom op een zilverkleurige pilaar van ongeveer anderhalve meter hoog, met daaronder een scheepsketting. Het werd een dag na de plaatsing beklad met teksten als '2070: blanke minderheid' en 'Media is de vijand'. Ook werd het beplakt met stickers.