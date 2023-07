Juni was wereldwijd de warmste juni ooit gemeten

Afgelopen juni was de warmste maand juni wereldwijd ooit gemeten. Dat meldt de EU-instantie Copernicus Climate Change Service in een rapport.

De gemiddelde temperatuur lag 0,5 graden Celsius boven het gemiddelde van 1991 tot 2020. Daarmee werd het vorige record, van juni 2019, overtroffen. De EU-instantie baseert deze bevindingen op computerberekeningen met enorme hoeveelheden data van satellieten, schepen, vliegtuigen en weerstations over de hele wereld.

Noordwest-Europa had te maken met recordtemperaturen, schrijft de EU-instantie. Maar ook in delen van Noord-Amerika, Azië en het oosten van Australië was het flink warmer dan normaal gesproken in deze periode van het jaar.

Warm water

Ook de oppervlaktetemperatuur van de zee bereikte een record. Dit heeft volgens de onderzoekers te maken met klimaatverandering en El Niño. Van dit weerfenomeen is sprake als de oppervlaktetemperatuur van het water in de Stille Oceaan rond de evenaar warmer is dan gemiddeld. De vorige keer dat er een sterke El Niño was, was in 2016.

Onder andere in de noordelijke Atlantische Oceaan werden extreem hoge temperaturen gemeten. Zo lagen de temperaturen hoog rondom Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Oostzee.

Gisteren werd al bekend dat afgelopen maandag wereldwijd de warmste dag ooit gemeten was. De gemiddelde temperatuur op de aarde was die dag 17,01 graden Celsius. Het vorige record stamde uit augustus 2016 en was 16,92 graden.