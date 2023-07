Adema: vorig jaar niet met Timmermans gepraat over mest

Minister Piet Adema blijft erbij dat hij eind vorig jaar niet met Eurocommissaris Frans Timmermans heeft gepraat over het uitrijden van mest. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. De NOS berichtte dinsdag op basis van Europese stukken dat Adema half december al van Timmermans te horen kreeg dat Nederlandse boeren dit jaar veel minder mest over hun akkers mogen uitrijden.

Het gaat om 'mestderogatie': Nederlandse boeren hebben jarenlang een uitzondering gehad op de Europese regels, waardoor ze meer mest konden uitrijden dan boeren uit andere landen.

Geen uitstel

De Europese Commissie liet Nederland vorig jaar september weten dat ons land dat voordeel zou verliezen. Adema dacht dat nog een jaar te kunnen uitstellen. Maar volgens de Europese notulen maakte Timmermans de minister in december in een gesprek duidelijk dat hij daar geen toestemming voor zou krijgen. Adema heeft dat onderhoud toen niet aan de Kamer gemeld.

In een reactie zei Adema dinsdag tegen de NOS zich niet te kunnen herinneren dat in het gesprek met Timmermans over mest is gepraat. Hij liet ook weten dat er niets over in de notulen stond die het ministerie zelf heeft gemaakt van het gesprek met de Eurocommissaris.

Contact met Europese Commissie over NOS-bericht

De Kamer vroeg de minister om opheldering. Die schrijft nu in zijn brief dat over het NOS-bericht contact is geweest met de Europese Commissie: "Onze gezamenlijke lezing is dat de heer Timmermans tijdens het gesprek van 12 december j.l. in algemene zin heeft aangegeven dat Nederland het chagrijn bij de Europese Commissie over het feit dat Nederland afspraken niet nakomt, niet moet onderschatten. (..). De derogatiebeschikking als zodanig is in het gesprek niet aan de orde geweest."

Omdat over de derogatie niet met Timmermans is gepraat, was er geen aanleiding in brieven aan de Kamer melding te maken van het gesprek met de Eurocommissaris, vindt Adema.