Prinses Alexia behaalt diploma in Wales

Prinses Alexia heeft in Wales haar internationale vwo-diploma behaald, het Internationaal Baccalaureaat. De 18-jarige prinses zat de afgelopen twee jaar op het United World College of the Atlantic, waar ook haar vader koning Willem-Alexander vroeger naartoe ging. Ze rondde in mei haar eindexamens af en kreeg vandaag haar uitslag binnen.

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft niet bekendgemaakt welke cijfers Alexia heeft gehaald. Vorige week zei de prinses tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie dat ze de keuze voor een vervolgstudie zou laten afhangen van de resultaten van haar eindexamens.

Voor ze aan een nieuwe studie begint, neemt Alexia een tussenjaar: "Het is niet voor mij de juiste keuze om meteen terug naar school te gaan, ik ben er na twee heel bewogen jaren nog niet klaar voor", zei ze vorige week. Hoe ze dat tussenjaar precies gaat invullen, weet ze nog niet: "Heel veel plannen, maar nog niks gepland."

Wel werd werken als belangrijk onderdeel genoemd van haar plannen. Koningin Máxima vulde daarbij aan dat haar dochter ervaring gaat opdoen voor wat ze in de toekomst wil doen.

Maar concrete toekomstplannen zijn er ook nog niet. Wat betreft haar werkzaamheden in het koningshuis vindt Alexia het belangrijk om haar zus Amalia te ondersteunen, "waar dat kan en waar dat moet". "Maar ik heb ook mijn eigen ambities, waar ik achteraan ga."