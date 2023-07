Branderhorst, van bankzitter bij NEC naar mogelijke basisplaats bij FC Utrecht

Eén van de mensen die de wedstrijd tegen Feyenoord zag, was Harald Wapenaar. De keeperstrainer van FC Utrecht werkte al eerder met Branderhorst bij Willem II. "Ik ben blij dat ik hem weer tegenkom", zegt hij nu. "Na die wedstrijd tegen Feyenoord heb ik wat contact met hem gehad en daarna ben ik hier op gesprek gekomen. Dus er zal vast wel wat intern over mij gesproken zijn."

Er kwam één uitzondering en die bleek allesbepalend. Dat was toen Branderhorst toch nog een keer Cillissen verving bij NEC, in De Kuip tegen Feyenoord. 8 februari 2023. Hij keepte de wedstrijd van zijn leven. Branderhorst: "Dan zet je je weer even in de etalage. Toen ging het lopen."

Het zou zomaar eens het volgende hoogtepunt kunnen worden in de loopbaan van Branderhorst. Vorig seizoen, nog voordat international Jasper Cillissen overkwam, wist hij als doelman van NEC tot tien keer 'de nul' te houden. "Maar daarna kwam Cillessen en dan is het weer zitten...", aldus Branderhorst.

In Utrecht heet de concurrent voor een plaats in de basis geen Jasper Cillessen maar Fabian de Keijzer. De Leusdenaar leek op weg om vaste waarde te worden, totdat hij geblesseerd raakte. FC Utrecht nam geen risico en huurde (tijdelijk) Vassilis Barkas. Achter hem zat De Keijzer vrijwel het hele seizoen op de bank.

"Ik ken Fabian goed en kan goed met hem overweg. Hij is een fijne collega, wij voeren een normale concurrentiestrijd", aldus Branderhorst. "Maar het doel is duidelijk: ik wil hier onder de lat staan. FC Utrecht is een grote club met goede ambities waar veel mogelijk is. Het is de grootste club waar ik tot nu toe heb gespeeld."