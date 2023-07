Meta lanceert Twitter-alternatief ‘Threads’, maar nog niet in EU

Na een zeer chaotisch weekend bij Twitter, waarin gebruikers beperkt werden in het aantal tweets dat ze zien, pakt Meta nu heel bewust het podium. Het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp heeft een concurrent voor Twitter gelanceerd: Threads. Daarmee krijgt Twitter-baas Elon Musk te maken met de grootste concurrent tot nu toe.

De app, die vannacht officieel werd gelanceerd, is een afgeleide van Instagram. Op Threads kan je met een Instagram-account inloggen om zo je netwerk in één keer over te zetten naar de Twitter-concurrent. In plaats van dat je vanaf nul moet beginnen, een probleem voor andere alternatieven.

Instagram heeft meer dan twee miljard maandelijks actieve gebruikers. In de eerste zeven uur zijn er al 10 miljoen accounts aangemaakt bij Threads, meldt topman Mark Zuckerberg. Ook zijn er aantal sterren op actief, onder wie de bekende chef Gordon Ramsey (15 miljoen volgers op Instagram) en de Braziliaanse zangeres Anitta (64 miljoen volgers) en nieuwsmedia zoals The Economist en The New York Times.

Onzekerheid over wetgeving

Opvallend is dat de app vooralsnog niet beschikbaar komt in de Europese Unie. Dat heeft te maken met nieuwe regels, de Wet op Digitale Markten, die erop gericht is de machtspositie van grote techbedrijven zoals Meta te beperken. Vanuit het bedrijf klinkt de boodschap dat dit te veel onzekerheid met zich meebrengt.

Daarbij lijkt het specifiek te gaan om het feit dat Meta gebruikers hun data van Instagram wil laten 'meenemen' naar dit nieuwe platform. Maar dat mag een techgigant als Meta niet zomaar onder die nieuwe regels.

En dat is juist een cruciaal punt voor Meta. Een nieuw platform beginnen, hoe groot je als bedrijf ook bent, is buitengewoon ingewikkeld. In gesprek met The Verge zegt Adam Mosseri, de baas van Instagram, dat het een "riskant avontuur" is en dat kans dat het mislukt groter is dan dat het slaagt.

Na elf jaar afwezigheid greep Mark Zuckerberg de lancering van Threads aan om weer iets op Twitter te plaatsen: