Een nieuwe buitenspelregel? Van Basten juicht het alleen maar toe

In de talkshow Op1 gaat Marco van Basten in op eventuele experimenten van de wereldvoetbalbond FIFA met de buitenspelregel. - NOS

"Het gaat nog wel een tijdje duren, maar er wordt in ieder geval over gesproken", zei Van Basten woensdagavond in de talkshow Op1. "Op deze manier worden er meer doelpunten goedgekeurd. Daar gaat het om, doelpunten maken, dat is best moeilijk. Je wil meer doelpunten zien, dus dat moet je stimuleren."

Zweden, Italië en Nederland

Volgens onbevestigde berichten wil de FIFA de komende tijd experimenteren met de regel, onder meer bij jeugdcompetities in Zweden, Italië en Nederland. De KNVB weet nog niets over eventuele experimenten in het Nederlandse voetbal, zo blijkt uit navraag.

"We zijn benieuwd waar dit vandaan komt, want bij ons is hier niets over bekend", reageert Hans Olde Olthof, medewerker van de technische staf scheidsrechterszaken betaald voetbal bij de KNVB. "Als de FIFA met een verzoek komt, staan we daar voor open. We staan altijd open voor vernieuwing en verbetering."