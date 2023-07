Vanavond op tv: Val kabinet aanstaande? • Tabaksfabrikanten investeren in medicijnen • Mercosur-handelsverdrag

Kabinetscrisis

In Den Haag staan coalitiepartijen VVD en ChristenUnie lijnrecht tegenover elkaar in het overleg over nieuwe asielmaatregelen. Volgens betrokkenen stuurt premier Rutte aan op de val van het kabinet. De VVD wil het aantal nareizigers fors beperken, een maatregel waar de ChristenUnie niet mee kan leven.