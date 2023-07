Binance vertrekt over een week uit Nederland, klanten naar Coinmerce

Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, zet over een week definitief een punt achter de activiteiten in Nederland. Alle bestaande klanten worden op 17 juli overgenomen door de Nederlandse concurrent Coinmerce. In een persbericht zegt Binance dat het om honderdduizenden klanten gaat.

Precies een jaar geleden raakte Binance in problemen, nadat De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 3,3 miljoen euro had opgelegd. Het op de Kaaimaneilanden gevestigde bedrijf bood namelijk zonder vergunning cryptodiensten in Nederland aan. Dat Binance zich zo aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) onttrok, noemde DNB zeer ernstig.

Binance zegt de eigen klanten inmiddels te hebben geïnformeerd over hun overstap naar Coinmerce, dat wel een vergunning van DNB heeft. Zij moeten eerst zelf de keuze maken om hun cryptomunten gratis over te zetten.

De overgang zal vermoedelijk in stappen gaan. "Het cryptovermogen van de Nederlandse klanten bij Binance zal via een gecontroleerde transitie ondergebracht worden bij Coinmerce", zegt Coinmerce-ceo Jaap de Bruijn.