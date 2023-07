4000 haaienvinnen onderschept bij sorteercentrum Den Haag

Bij een postsorteercentrum in Den Haag heeft de douane 4000 haaienvinnen onderschept. Die kwamen uit Hongkong en waren op weg naar een bestemming in Nederland, zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De lading woog 120 kilo, meldt Omroep West. Het is nog onduidelijk hoe de douane de vinnen op het spoor kwam. De RVO denkt dat voor de lading tussen de 800 en 1300 haaien zijn gedood. Het gaat daarbij om twee haaiensoorten, de kortvinmakreelhaai en de gladde hamerhaai.

Haaienvinnen zijn in Hongkong een delicatesse, maar ze mogen niet zomaar verhandeld worden omdat de betreffende haaien in het Cites-verdrag voor beschermde dieren en planten zijn opgenomen. Dat betekent dat voor de in- en uitvoer vergunningen nodig zijn en die ontbraken in dit geval.

Na onderzoek zijn de haaienvinnen vernietigd. De rijksdienst doet nog onderzoek naar Nederlanders die bij de invoer betrokken zijn.