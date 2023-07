Eerste schatting schade door storm Poly: 50 tot 100 miljoen euro

Storm Poly heeft voor 50 tot 100 miljoen euro aan verzekerde schade veroorzaakt aan woningen, auto's en bedrijfsgebouwen. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars.

"Poly heeft heftig huisgehouden en de impact is groot", zegt Richard Weurding, algemeen directeur. Het bedrag is volgens hem berekend op basis van historische data. Uit de computer rolde een bedrag dat volgens de directeur "aan de onderkant" zit van de marge tussen de 50 en 100 miljoen euro.

Maar die som is volgens het Verbond van Verzekeraars te conservatief. "We denken dat het bedrag hoger zal uitvallen, want de schadebeelden kunnen regionaal, maar ook lokaal, erg verschillen. En er zijn ook heel hoge windsnelheden gemeten." Om die reden is er gekozen voor deze grote bandbreedte.

Het zal volgens het Verbond nog maanden duren voordat duidelijk is wat de omvang van de schade precies is.

Meestal goed verzekerd

Over het algemeen zijn mensen en bedrijven volgens Weurding goed verzekerd tegen de schade via inboedel- en opstalverzekeringen. "Het is natuurlijk wel belangrijk dat je zorgvuldig bent geweest. En dat het niet gaat om een schutting die al op omvallen stond."

Storm Poly was een uitzonderlijke storm, zeker voor de zomer, zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. "Er zijn windstoten van meer dan 140 kilometer per uur gemeten en die hebben ook nog eens meer impact, omdat de bomen in het blad staan, waardoor ze meer wind vangen." Ze vallen dus sneller om en veroorzaken zo veel schade.