Chaos bij waterschap Amsterdam leidt tot 35 procent belastingverhoging

De financiële chaos van de afgelopen jaren bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht leidt tot een belastingverhoging van ongeveer 35 procent.

Huishoudens in een huurhuis met twee of meer bewoners gaan als de plannen doorgaan volgend jaar ongeveer 440 euro betalen, tegen 323 euro dit jaar, meldt de Amsterdamse omroep AT5. Een huishouden in een koophuis betaalt volgend jaar meer dan 500 euro. Wie alleen in een huurhuis woont gaat 270 euro betalen, 70 euro meer dan dit jaar.

Het waterschap, met 540.000 aansluitingen, is verantwoordelijk voor alle dijken en de waterkwaliteit in Amsterdam en wijde omgeving. De waterschapsbelasting is daarvoor de enige inkomstenbron. Het probleem is dat Waternet, de overkoepelende organisatie die de belasting moet innen, al jaren kampt met ict-problemen.

Directeur weg

Zo bleek in april 2022 dat honderdduizenden facturen met een vertraging van meer dan een half jaar waren verstuurd. Waternet was toen al onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie Leefomgeving en Transport, omdat de organisatie zowel op bestuurlijk als organisatorisch niveau onvoldoende grip zou hebben op zijn eigen internetveiligheid.

In augustus 2022 bleek dat Waternet bij ruim 25.000 Amsterdammers te veel geld had afgeschreven. En begin dit jaar kwam juist naar voren dat Waternet nog voor 273 miljoen euro aan achterstallige belastingen moest innen. Een maand later vertrok algemeen directeur Annelore Roelofs onverwacht. Zij had nog geen elf maanden leiding gegeven.