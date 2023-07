Wiebes stapt af in Giro Donne, focus op Tour de France Femmes

Wielrenster Lorena Wiebes stapt niet meer op in de Ronde van Italië voor vrouwen. De 24-jarige Nederlandse houdt het na zes van de negen etappes voor gezien. Wiebes gaat zich nu richten op de Tour de France Femmes, die op 23 juli begint.

In de derde etappe was de Europees kampioene van SD Worx de beste in de sprint. Wiebes werd woensdag nog tweede in Italië achter de oppermachtige Annemiek van Vleuten.

De Giro Donne, waarin titelverdedigster Van Vleuten wederom op weg is naar de eindzege, duurt tot en met zondag.