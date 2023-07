Meer hybride en elektrische auto's gestolen dan vorig jaar

In het eerste halfjaar van dit jaar zijn 27 procent meer hybride en elektrische auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

Waar er in 2022 in het eerste halfjaar 470 hybride en elektrische auto's werden gestolen, zijn dat er in de eerste zes maanden van dit jaar 597. Een klein deel van deze auto's is volledig elektrisch: 35 stuks. Toyota is bij dieven het meest gewilde merk. Hiervan werden er 447 gestolen. Een populair model is de Toyota C-HR: 124 diefstallen.

De stijging van diefstallen van hybride en elektrische auto's heeft ermee te maken dat er steeds meer van dit soort auto's op de markt zijn, zegt Ron van der Ploeg van LIV. "En bijvoorbeeld Toyota's zijn erg in trek, dus ook populair bij dieven." Sommige auto's worden volgens hem volledig doorverkocht, andere auto's worden uit elkaar gehaald, waarna de onderdelen de illegale markt opgaan.

Ondertussen is het totale aantal gestolen voertuigen in het eerste halfjaar gedaald met 9 procent. Die afname wordt volgens Van der Ploeg vooral veroorzaakt doordat er 20 procent minder brom- en snorfietsen zijn gestolen.