Formule 1 populair: 'Zeker vijf raceteams willen komende jaren toetreden'

Zeker vijf teams hebben interesse om toe te treden tot de Formule 1. Dat zegt Mohammed Ben Sulayem, voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA, in een interview met persbureau AP. Een beslissing over het uitbreiden van de koningsklasse van de autosport moet volgens de voorzitter aan het einde van deze maand komen.

Of er daadwerkelijk ook vijf teams zullen aansluiten de komende jaren is nog maar de vraag. Ben Sulayem zegt namelijk dat hij niet alle voorstellen serieus neemt en dat niet alle geïnteresseerden in staat zijn om mee te doen aan de top van de autosport.

Entree General Motors

Ben Sulayem gaf begin dit jaar aan dat de FIA meer teams in de Formule 1 wil. Eén van de gegadigden is het Amerikaanse General Motors dat met automerk Cadillac de koningsklasse wil betreden vanaf 2026. De Amerikaanse oud-coureur Michael Andretti is de drijvende kracht achter dat team.

"Er is geen enkele omstandigheid waarin we teams kunnen weigeren wanneer ze voldoen aan de criteria", aldus Ben Sulayem. "We hebben in het reglement staan dat we uit mogen breiden naar twaalf teams. Ik ga geen regels overtreden, dus we laten niet iedereen toe. Maar hoe kunnen we in vredesnaam GM weigeren?"