Zeventien doden door gaslek in sloppenwijk bij Johannesburg

Ten minste zeventien mensen zijn overleden door een gaslek in een sloppenwijk van de Zuid-Afrikaanse stad Boksburg, ten oosten van Johannesburg. In een hut stond een lekkende fles met giftig gas.

Onder de doden zijn drie kinderen, van 1, 6 en 15 jaar oud. Vier mensen verkeren volgens de autoriteiten in kritieke toestand.

Het lek werd gisteravond rond 20.00 uur gemeld. Hulpverleners zochten tot diep in de nacht naar andere slachtoffers in de omgeving van het gaslek. Het gaat mogelijk om gas dat werd gebruikt bij het verwerken van goud dat illegaal was gewonnen.

Spanningen rond illegale mijnbouw

Illegale mijnbouw komt veel voor in de omgeving van Johannesburg. Veel illegale mijnwerkers komen uit het buitenland, en veel lokale bewoners beschuldigen ze van betrokkenheid bij geweldsincidenten.

Eind vorig jaar keerden Zuid-Afrikaanse burgers zich tegen de illegale mijnwerkers na een groepsverkrachting. Acht vrouwen, die volgens de politie deel uitmaakten van een ploeg die een videoclip opnam in het gebied, werden door gewapende mannen beroofd en verkracht. De vermoedelijke daders waren illegale mijnwerkers.