Volleyballers buigen voor beter Brazilië in Nations League

De Nederlandse volleybalmannen hebben in de Nations League een kansloze nederlaag geleden tegen Brazilië. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza ging in het Filipijnse Pasay met 3-0 onderuit tegen Brazilië: 21-25, 15-25, 20-25.

Nederland, de huidige nummer 11 van de wereldranglijst, ging aanvankelijk nog goed mee met de nummer 4 van de wereld en winnaar van WK brons in 2022. Oranje stond in de eerste set zelfs nog met 15-14 voor en met 18-18 gelijk. Daarna namen de Brazilianen echter het heft in handen.