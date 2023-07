Negen aanhoudingen in Nederland en Duitsland op verdenking van terrorisme

Een 29-jarige man uit Tadzjikistan en zijn 31-jarige vrouw uit Kirgizië zijn vandaag aangehouden op verdenking van terrorisme. Ze verbleven sinds 2022 in Nederland, meldt het Openbaar Ministerie. In Duitsland werden zeven mensen aangehouden die tot dezelfde groep zouden behoren. Ook zij worden verdacht van terrorisme.

Volgens informatie van de AIVD is de 29-jarige man lid van IS en had hij de opdracht gekregen om een aanslag te beramen. Het OM meldt dat de plannen nog niet concreet waren, maar dat die serieus genoeg waren om in te grijpen.

De man werd aangehouden in Eindhoven, de vrouw in een woning in Breda. Voor het onderzoek werd samengewerkt met Duitsland omdat de man contact had met mensen die daar wonen. In Duitsland werden zeven mannen opgepakt. Het gaat om vijf mannen uit Tadzjikistan, een man uit Turkmenistan en een man uit Kirgizië. De groep kent elkaar al geruime tijd en reisde kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022 naar Duitsland.

'Aanslagen in de geest van IS'

Zij werden gearresteerd op verschillende plekken in de regio Noordrijn-Westfalen. Zij worden er door Duitse justitie van verdacht dat ze "een terroristische organisatie vormen met als doel spraakmakende aanslagen in Duitsland te plegen in de geest van IS". De man die in Nederland werd aangehouden, zou ook deel uitmaken van deze groep. De groep had contact met leden van IS-K, de afdeling van IS die vooral in Afghanistan en Pakistan actief is.

De verdachten in Duitsland hadden volgens het Duitse OM al doelen op het oog voor terroristische aanvallen, hadden die doelen al verkend en probeerden om wapens te krijgen. Om welke doelen het gaat, is niet bekendgemaakt.

Het echtpaar dat in Nederland werd opgepakt, wordt morgen voorgeleid in Rotterdam. De verdachten die in Duitsland werden opgepakt, komen vandaag en morgen voor de rechter.