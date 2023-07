Bogarde en Petrovic volgen coach Kluivert naar Turkije

In navolging van Patrick Kluivert treedt ook Winston Bogarde toe tot de technische staf van het Turkse Adana Demirspor. De 52-jarige Bogarde wordt assistent van hoofdcoach Kluivert bij de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Turkse Süper Lig.

Met Kluivert speelde Bogarde samen bij Ajax. De twee wonnen onder coach Louis van Gaal in 1995 de Champions League door een doelpunt van Kluivert in de finale tegen AC Milan. In 1997 speelden Bogarde en Kluivert ook even zonder succes samen bij Milan.

Ook Petrovic mee met Kluivert

Bogarde was van medio 2020 tot 2022 assistent van Erik ten Hag bij Ajax. Ten Hags opvolger Alfred Schreuder had geen plaats voor Bogarde in de technische staf, waarmee er een einde kwam aan de periode van Bogarde in Amsterdam.