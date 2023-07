Treinen Noord-Nederland rijden weer, nog problemen op enkele trajecten

Gisteren werd al het treinverkeer in Noord-Nederland stilgelegd. In Friesland, Groningen, Noord-Holland, Flevoland en tussen Amersfoort en Zwolle reden lange tijd geen treinen. De NS sprak de verwachting uit dat ook vandaag nog hinder zou zijn. Dat lijkt mee te vallen: op slechts één traject kunnen treinen helemaal niet rijden: tussen Santpoort-Noord en Beverwijk rijden tot naar verwachting 11.30 uur geen treinen vanwege herstelwerkzaamheden.

Het treinverkeer in Noord-Nederland is grotendeels hervat na storm Poly. Alleen op twee trajecten in Noord-Holland is nog geen treinverkeer mogelijk of is er slechts beperkt treinverkeer.

In deze video zie je hoe storm Poly vandaag als een krul over Nederland trok. Van de kust bij IJmuiden tot aan de Waddeneilanden. Een dag van omgevallen bomen, schade aan gebouwen, maar ook één dode. - NOS

Tussen Hoorn en Hoorn Kersenboogerd rijden tot ongeveer 08.30 uur minder treinen door een defecte bovenleiding. Hier kan de extra reistijd zo'n 15 minuten zijn. "Er is door de collega's van ProRail hard gewerkt om het spoor vrij te maken en dat is best behoorlijk gelukt", zegt een NS-woordvoerder in het NOS Radio 1 Journaal.

Omdat gisteren tamelijk abrupt werd besloten om het treinverkeer te stoppen, bestond het risico dat sommige treinen niet op de juiste plek stonden om vandaag weer volgens de dienstregeling te rijden. Maar de NS-woordvoerder zegt dat het "vrij goed" is gelukt om alle treinen weer op de goede plek te krijgen.

"Ik hoor er geen grote problemen over, maar het zou zeker kunnen dat er her en der nog een trein uitvalt." Dat komt ook doordat er mogelijk minder personeel beschikbaar is. Soms was personeel gisteren vrij laat terug of konden de mensen lastig terugkomen."

Vervoerder Arriva meldt dat de storm geen gevolgen meer heeft voor de dienstregeling van vandaag. In Amsterdam, waar het openbaar vervoer gisteren vrijwel geheel werd gestopt, is er nog hinder op één traject: vanwege stormschade rijdt tram 1 om.