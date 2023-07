Huren in de vijf grootste steden stijgen fors, aanbod daalt

In de vijf grote steden zijn de huren in de vrije sector met 5 tot ruim 7 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat meldt huurwoningsite Pararius in de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar. Het gaat daarbij om de gemiddelde vierkantemeterprijs van nieuwe huurcontracten.

Pararius verklaart de prijsstijgingen door de groeiende krapte op de huurmarkt. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven werden de afgelopen drie maanden 27 procent minder huurwoningen in de vrije sector aangeboden dan een jaar eerder.

Verhuurders verkopen woningen

Een deel van de particuliere verhuurders zei de afgelopen tijd al woningen die vrijkomen niet opnieuw te verhuren, maar te verkopen. Ze vinden dat het rendement te laag wordt door kabinetsmaatregelen.

Volgens Pararius is de groeiende krapte dan ook geen verrassing. "Dit is een direct gevolg van de opeenstapeling van maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog wil nemen", zegt directeur Jasper de Groot. Sinds dit jaar betalen particuliere verhuurders namelijk meer vermogensbelasting. En volgend jaar wil woonminister Hugo de Jonge maximumhuren invoeren voor een groot deel van de huursector.