Wekdienst 6/7: Uitspraak over concert Rammstein • Tweede bergrit Tour

Eerst het weer: vandaag schijnt geregeld zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden.

Goedemorgen! Ook vandaag zal het nog veel gaan over storm Poly, die gisteren overlast en schade veroorzaakte. En het is een spannende dag voor mensen met een kaartje voor het Rammstein-concert in Groningen.

Een samenvatting van de vijfde etappe in de Tour de France, de eerste echte bergrit in de Pyreneeën van Pau naar Laruns. - NOS

Wat heb je gemist?

Het kabinetsberaad over nieuwe asielmaatregelen is gisteravond zonder eindresultaat beëindigd. Vandaag gaan de gesprekken weer verder, is het plan. Na afloop wilden de ministers weinig kwijt, behalve dat de gesprekken "inhoudelijk" en "taai" waren.

Het overleg begon gisteravond om 21.30 uur. Een groot deel van het kabinet, onder wie de vicepremiers Hoekstra (CDA), Kaag (D66) en Schouten (CU), kwam bij elkaar op het ministerie van Rutte (VVD). Rutte wil snel een strenge asieldeal en vooraf werd duidelijk dat hij bereid is om te dreigen zijn kabinet ten val te brengen. Bij de andere partijen was verbazing over het risico dat Rutte hiermee wil nemen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het mosselseizoen is gisteren geopend na de eerste sleep op de Oosterschelde. Tijdens de aftrap werd al wel duidelijk dat de prijs van Zeeuwse mosselen dit jaar ongeveer 15 procent hoger ligt dan normaal.