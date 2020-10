Andere opzet Supercup, maar weer winnen volleybalsters Sliedrecht

De volleybalsters van Sliedrecht Sport zijn voor het vierde jaar op rij winnaar geworden van de Supercup. In de finale in Ede was de ploeg van coach Vera Koenen met 24-26, 25-17, 25-21, 25-18 te sterk voor Eurosped uit Vroomshoop.

Eurosped kwam in de eerste set achter met 24-18, maar wist zich toch nog naar de setwinst te knokken. Die kans kreeg het in de volgende sets niet meer.

Andere opzet

Omdat de eredivisie vorig seizoen geen kampioen kreeg (vanwege het coronavirus werd de competitie niet uitgespeeld) werd de Supercup afgewerkt in de vorm van een toernooi met bekerwinnaar Sliedrecht en de beste drie ploegen uit de kampioenspoule.