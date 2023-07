Zeker 27 doden door busongeluk in Mexico

Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in de staat Oaxaca, in het zuiden van het land. De bus viel volgens de autoriteiten ruim 25 meter naar beneden.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is onder de slachtoffers een kind van anderhalf jaar oud. Volgens minister Romero zijn er ook twintig gewonden, van wie er een aantal slecht aan toe zijn.

Hoogstwaarschijnlijk is de buschauffeur de macht over het stuur verloren. "Het lijkt erop dat vermoeidheid en een gebrek aan vaardigheden het ongeluk heeft veroorzaakt", zegt de minister. De bus was op weg van Mexico-Stad naar het plaatsje Yosondua, een rit van zo'n negen uur.