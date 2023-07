Minder afval opgehaald door gemeenten, kluswoede lijkt voorbij

We gooien steeds minder huishoudelijk afval weg. Gemeenten hebben afgelopen jaar ruim 8 miljard kilo afval ingezameld, ongeveer 460 kilo per inwoner. Dat is het laagste niveau in bijna 30 jaar, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Er werd vooral minder puin, houtafval en groente-, fruit- en tuinafval (gft) opgehaald.

Er werd bijna 10 procent minder gft-afval ingenomen. Volgens het statistiekbureau komt dat doordat 2022 een jaar was met veel droogte en weinig regen. Daardoor valt er minder blad van planten.

Bij het puin komt de daling volgens het CBS doordat er minder verbouwingen waren. In de coronajaren, 2020 en 2021, gingen veel mensen aan de slag met hun huis. Vooral in het eerste jaar met lockdowns werd er meer puin- en grondafval ingezameld.

Corona-achtige taferelen

Bij het afvalscheidingsstation in Maarssen staan geen lange rijen meer zoals in de coronatijd, maar het is nog wel druk. "Op zaterdag lijkt het soms nog steeds op corona-achtige taferelen. Toen konden we niet iedereen helpen."

Ook het huishoudelijk restafval en pmd, de zwarte en de oranje inzamelbakken, zaten minder vol. In 2021 gooiden we nog bijna 200 kilogram aan dat afval weg. Afgelopen jaar was dat 15 kilo minder, namelijk 183 kilo.

In Maarssen merken ze nog niet veel van huishoudens die historisch weinig afval produceren. "Er zijn nu veel meer stromen die je kan scheiden. Voorheen was het huisvuil, dan gooiden we alles in een zwarte zak en weg. Nu heb je niet alleen huisvuil maar ook hout, plastic en groen. Er wordt zoveel uit gesorteerd, dan houd je ook minder huisvuil over."