Kabinetsberaad over nieuwe asielmaatregelen donderdag in crisissfeer verder

Het kabinetsberaad over nieuwe asielmaatregelen is zonder eindresultaat beëindigd. Donderdag gaan de gesprekken weer verder, is het plan. Na afloop wilden de ministers weinig kwijt, behalve dat de gesprekken "inhoudelijk" waren.

Het overleg begon woensdagavond om 21.30 uur. Een groot deel van het kabinet, onder wie de vicepremiers Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Carola Schouten (CU), kwam bij elkaar op het ministerie van premier Mark Rutte (VVD).

Rutte wil snel een strenge asieldeal en vooraf werd duidelijk dat hij bereid is om te dreigen zijn kabinet ten val te brengen. Bij de andere partijen waren ze verbaasd over het risico dat Rutte hiermee wil nemen.

Bij aankomst waren de ministers nog optimistisch, maar achter de schermen was de sfeer slecht te noemen. Bronnen meldden dat de ChristenUnie zich voor het blok gezet voelt door voorstellen over de beperking van gezinshereniging die voor de partij onacceptabel zijn. Met name de VVD zou voor een grote groep mensen die een tijdelijke vergunning gaan krijgen het nareizen van kinderen en andere familieleden willen beperken. Het zou "hard tegen hard" zijn gegaan.

Vicepremiers Kaag (D66) en Schouten (ChristenUnie) reageerden na afloop: