Weer winst topdrie in hoofdklasse vrouwen, Laren zegeviert bij Victoria

SCHC verloor de aansluiting met de kopgroep door thuis tegen Oranje-Rood niet verder te komen dan 2-2. De Bilthovense ploeg kwam goed uit de startblokken. Nadat Caia van Maasakker een strafcorner had benut, zette Pien Dicke de thuisploeg in de negentiende minuut op 2-0.

Van de negen doelpunten van HDM nam Pien van Nes er vier voor haar rekening. Drie van haar treffers kwamen voort uit een strafcorner. Nummer vier was een strafbal.

De topdrie in de hoofdklasse hockey bij de vrouwen heeft ook in speelronde zes geen fouten gemaakt. Amsterdam won met 4-0 bij Pinoké, Den Bosch ging na een 0-0 ruststand bij Hurley met een 2-0 zege op zak naar huis en HDM haalde genadeloos uit bij Kampong: 9-1.

Onderin eindigde het duel tussen Victoria en Laren, beide na vijf wedstrijden nog puntloos, in een benauwde 2-1 zege voor de gasten. Laren sloeg nog voor rust een gat door doelpunten van Maxime Kerstholt en Pam van Asperen, die de 0-1 had voorbereid.

Een minuut later verkleinde Fiona Morgenstern de marge alweer en na rust liet Trijntje Beljaars via een strafcorner de gelijkmaker aantekenen. Ondanks het puntenverlies handhaafde SCHC zich op de vierde plaats, maar de achterstand op de koplopers groeide tot vijf punten.

De spanning kwam terug toen Sabine van Eijck in de 51ste minuut verrassend werd aangespeeld bij een Rotterdamse strafcorner en de aansluitingstreffer binnentikte. Daphne Voormolen had in de laatste minuut de 2-2 op haar stick, maar haar inzet werd gekeerd door de paal.