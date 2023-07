NS verwacht morgen hervatting treinverkeer Noord-Nederland, met beperkingen

De NS verwacht dat morgen in het grootste deel van Noord-Nederland de treindienstregeling kan worden hervat - maar waarschuwt voor logistieke beperkingen en vertragingen. Eerder vandaag was nog onduidelijk of er überhaupt een trein zou kunnen rijden in de noordelijke provincies.

Storm Poly heeft zware schade aangericht op het spoor. Sinds vanmorgen ligt het treinverkeer in Noord-Nederland grotendeels plat. Maar ProRail verwacht komende nacht het noordelijke spoornetwerk vrij te maken van bomen en takken, en de bovenleidingen te repareren. Alleen rondom Groningen zal er meer tijd nodig zijn.

De NS gaat ervan uit dat de dienstregeling in de noordelijke provincies morgenochtend wordt hervat. "Maar het is de vraag of de treinen dan op de juist plek kunnen staan en of ze lang genoeg zijn", zegt een woordvoerder.

'Houd rekening met vertraging en uitval'

Aan het begin van de avond werden reizigers al gewaarschuwd voor de nasleep van storm Poly. "Ook morgen moeten reizigers, met name in Noord-Nederland, rekening houden met uitval en vertraging van treinen", meldde de NS.

In delen van Noord-Holland en Utrecht, waar het grootste deel van de dag ook geen trein reed, is vanavond weer stapsgewijs de dienstregeling hervat.

Ook op enkele regionale trajecten rijden weer beperkt treinen. ProRail meldt dat het gaat om de Valleilijn van Connexxion tussen Amersfoort en Ede, de Arriva-verbinding tussen Emmen en Zwolle en de lijn Zwolle-Enschede, waar Keolis de vervoerder is.

Zo raasde Poly over Nederland: