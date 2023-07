Jong Spanje en Jong Engeland EK-finalisten na overtuigende zege

Jong Engeland en Jong Spanje zijn de finalisten van het EK voetbal onder 21 jaar. In de halve finales wonnen beide landen overtuigend hun wedstrijd. Engeland versloeg Israël met 3-0. De Spanjaarden hadden weinig moeite met Oekraïne: 5-1.

Voor Jong Engeland wordt het de eerste EK-finale sinds 2009. Na eerst een strafschop gemist te hebben, zette Morgan Gibbs-White zijn ploeg vlak voor rust op voorsprong. Halverwege de tweede helft verdubbelde Cole Palmer de score. Invaller Cameron Archer zorgde in de blessuretijd voor de eindstand.

Jong Engeland won het EK twee keer, in 1982 en 1984. In 2009 was Jong Duitsland in de eindstrijd te sterk.

Jong Spanje

Voor Jong Spanje was de horde naar de finale een gemakkelijke. Hoewel de Spanjaarden nog wel op een 1-0 achterstand kwamen, was het niveauverschil groot. Nog voor rust werd de achterstand via Abel Ruiz en Oihan Sancet omgedraaid tot een voorsprong.