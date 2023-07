Beslissing over nieuwe zoutwinning Haaksbergen uitgesteld

Het besluit over verdere zoutwinning rondom het Twentse Haaksbergen is uitgesteld. De gemeenteraad gaat er nog niet over stemmen omdat er nog te veel onduidelijkheid is.

In een gebied boven de gemeente wil het bedrijf Nobian acht nieuwe boorputten openen om zout te winnen. Er is onrust onder inwoners voor overlast door de winning, maar vooral over wat er gaat gebeuren na de winning. Als het zout uit de grond is blijven er lege holtes over, ook wel cavernes genoemd.

En die lege ruimtes kunnen leiden tot bodemdaling en trillingen in de grond. "Daar zijn we als de dood voor. Dat die dingen niet goed worden afgesloten en dus een eigen leven gaan leiden, met alle gevolgen van dien", zegt Ludwig ten Broeke van bewonerscollectief Laat de Hoeve Niet Zakken. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en onderzoeksbureau TNO adviseren dat er beter moet worden gekeken naar de sluiting. De plannen voor het afdichten van de nieuwe, cavernes schieten nog tekort.

Daar is het bedrijf het niet mee eens, zegt Yvar van den Winkel, directeur mijnbouw bij Nobian. Hij zegt dat het bedrijf alle adviezen van het SodM gaat bekijken en overnemen. In totaal wil het bedrijf ruim 14 miljoen ton zout uit de grond halen.

Zorgvuldigheid gaat voor

Maar nu heeft de gemeenteraad dus besloten de stemming later te houden. Bij de raadsvergadering stonden D66, PvdA, Nieuw Haaksbergen en Team DAP achter het niet behandelen van de zoutwinning. Zij vinden dat niet alle stukken op tijd beschikbaar waren om een beslissing te nemen. Zorgvuldigheid gaat voor, zeggen zij.

Het CDA en VVD sloten zich niet aan bij het doorschuiven. CDA'er Esther Diepenmaat vindt dat er in ieder geval over gesproken had moeten worden. Volgens haar geeft het advies van verkenner Bernard Wientjes geen aanleiding om de inhoudelijke behandeling te schrappen.

Aan de oppervlakte is er weinig te zien van de zoutwinning. Het grootste deel van het proces speelt zich af onder de grond: