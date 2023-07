Vingegaard winnaar Pyreneeënpoker, Pogacar met hoofd bij vriendin: 'Hard gevallen in Giro'

"We wilden vooral iemand bij de ontsnapping hebben", analyseerde Vingegaard opvallend nuchter, nadat hij liefst 1.04 minuut eerder dan Pogacar in Laruns over de streep was gekomen. "Dat werden er drie (Van Aert, Benoot en Laporte, red.), dus dat was nog beter. Ze hebben gigantisch goed gereden."

Was het een masterplan, zoals vorig jaar in de etappe naar Col du Granon? Een knap staaltje pokeren? Vielen de kaarten bij toeval de kant op van Jumbo-Visma? Of zijn de benen van Jonas Vingegaard op dit moment gewoon veruit de sterkste in de Tour de France?

Van Aert: "Ik sta niet in de uitslag, maar ik denk dat we er een mooie koers van hebben gemaakt. En we hebben een mooie slag kunnen slaan met Jonas. Mijn benen zijn goed, dan kun je ze maar beter gebruiken."

Was dit het antwoord van Van Aert op alle ophef in de media over een mogelijk tweespalt tussen hem en Vingegaard? Vooral in Belgische media werd de Deense kopman verweten niet genoeg te willen doen om Van Aert aan een ritzege te helpen.

Het klinkt simpel. Maar dat is het niet. De keren dat Pogacar brak in de afgelopen jaren zijn immers op de vingers van een hand te tellen. Wist Vingegaard dat Pogacar kwetsbaar was? "Nee, dat wist ik niet. Ik had gewoon goede benen. En dus heb ik aangevallen."

Een gevolg van die pionnen in de kopgroep was dat Jumbo-Visma al het werk kon overlaten aan UAE-Emirates, de ploeg van Pogacar en geletruidrager Adam Yates. Sterker, nog voor de slotklim. "En toen, bij die laatste beklimming voelde ik me goed en zei ik tegen Sepp dat hij de kop moest pakken en tempo moest maken. Dat deed hij. En toen ben ik weggereden."

"Ook voor ons is Hindley een belangrijke concurrent", beaamde ploegleider Grischa Niermann, de man van de tactische bespreking vooraf. "Je hebt niet alles onder controle. Als Pogacar in een kopgroep mee gaat, dan springen we er met zijn allen achteraan. Nu viel ineens een groot gat in het begin en Hindley zat erin. Toen hebben we meteen de beslissing genomen: 'het is niet ideaal, want Hindley is een concurrent. Maar laten we eerst kijken wat er gebeurt. En we konden zo UAE erachteraan laten rijden."

"Op papier leek het misschien vlak, maar het was de hele tijd op en af. Hoe Hindley in die kopgroep heeft kunnen komen, weet ik ook niet precies. Daar hebben de mannen van UAE zich wel laten verrassen."

Tiesj Benoot zat ook mee in de vroege vlucht, waar hij tot zijn verrassing ook podiumfavoriet Hindley aantrof. Dat was geen nadeel. "Op het moment dat we in die kopgroep kwamen, met Hindley die ook nog twee mensen in steun had, wist ik dat we UAE konden laten werken achter ons", aldus de Belg.

Toch pakte niet alles uit zoals Niermann het wenste. Eigenlijk was het de bedoeling om Van Aert nog wat verder te laten komen. "Wout was natuurlijk de best geplaatste in het klassement. We wilden proberen om de bonificaties weg te snoepen op de Marie Blanque, want dat is een klim die Pogacar normaal gesproken heel goed ligt. En we wilden mogelijk een satellietrenner hebben, voor als Jonas zou demarreren."

Zo zie je maar, wielrennen is geen playstation. Van boni's wegsnoepen of de gele trui was geen sprake, maar Van Aert kon op de Marie Blanque wel de aanval van Vingegaard op gang slingeren. Daarna kon Vingegaard het zelf wel af.

Hoe groot de klap precies voor zijn rivaal, dat kon Vingegaard niet zeggen. "Geen idee. Dat moet je hem vragen."

Pogacar: 'Val vriendin erger dan 50 seconden verliezen'

Dat doen we dus maar, via de Tourorganisatie weliswaar. Wie denkt dat de Sloveen in zak en as zit na zijn tijdsverlies, niets is minder waar. Althans zo deed Pogacar het voorkomen na de finish.

"Ik ben verdrietiger om te horen dat mijn vriendin (Urska Zigart, red.) hard gevallen is in de Giro Donne en misschien een hersenschudding heeft. Dat is erger dan 50 seconden of een minuut verliezen op Jonas."