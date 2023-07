Zeeuwse mosselen beter dan vorig jaar, maar ook duurder

De prijs van Zeeuwse mosselen ligt dit jaar zo'n 15 procent hoger dan vorig jaar. Dat werd duidelijk bij de aftrap van het mosselseizoen. Op de Oosterschelde werd de eerste sleep vanochtend naar boven gehaald.

De prijsstijging komt onder meer doordat er voor het tweede seizoen op rij minder Zeeuwse mosselen zijn, schrijft Omroep Zeeland. Gemiddeld wordt ieder jaar 50 miljoen kilo opgevist. Afgelopen seizoen was dat maar 28 miljoen kilo en dit jaar zal het ook rond de helft van het gemiddelde uitkomen.

Een andere reden is volgens Addy Risseeuw, voorman van de Zeeuwse mosselkwekers, dat veel kleine mosselen en mosselzaad meer dan twee jaar geleden zijn weggespoeld bij stormen. Dat slaat een gat in het huidige aanbod. "Want die mosselen hadden we dit jaar op moeten vissen. Ook de hoge mosselsterfte in de Oosterschelde in het voorjaar van 2022 speelt mee."

Goede kwaliteit

De Zeeuwse mosselkwekers zijn wel positief over de kwaliteit van de mosselen. "Wat we nu aantreffen op onze percelen in de Oosterschelde en op de Waddenzee ziet er veel beter uit dan vorig jaar", zegt kweker Jan Schot. "Kook je een kilo mosselen, dan zit er nu gemiddeld 270 gram visvlees in. Dat wordt de komende weken alleen maar beter."

Zo kwamen de eerste mosselen uit de Oosterschelde op de kant: