Basisscholen nemen na zomer besluit over mobieltjes: 'Gemiste kans'

Een richtlijn over mobieltjes in de klas op basisscholen volgt waarschijnlijk pas na de zomervakantie. Gisteren werd duidelijk dat er zo'n richtlijn komt voor het voortgezet onderwijs.

Een woordvoerder van de PO-raad, de sectorvereniging voor het primair onderwijs, zegt dat het tijd vergt om tot een besluit te komen. "Het moet nog met de schoolorganisaties besproken worden. Dat zal na de zomervakantie zijn."

Het ministerie van Onderwijs kwam gisteren met een dringend advies aan scholen om leerlingen geen mobieltjes, tablets of smart-horloges mee de klas in te laten nemen. Volgens de richtlijn mag dat alleen nog als daar een speciale reden voor is. Er komt geen wettelijk verbod.

De richtlijn gaat per 1 januari 2024 in en geldt vooralsnog alleen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor het mbo en de hogescholen geldt het dringende advies uit Den Haag niet.

'Gemiste kans'

Minister Dijkgraaf wil dat ook het basisonderwijs wordt meegenomen in de besluitvorming. "Onze inzet is helder: geen mobieltjes in de klas in het funderend onderwijs", zei Dijkgraaf vandaag in een reactie tegen de NOS. De minister zegt na de aankondiging van de afspraken gisteren veel positieve reacties vanuit het veld te hebben ontvangen van leraren en ouders.

"De afspraak klinkt niet gek", zei voorzitter van de PO-Raad Freddy Weima gisteren. "Maar in het PO moeten we het er eerst nog over hebben. Het probleem is in onze sector gewoon veel kleiner. En als we meegaan, moeten we wel weer extra regels met elkaar gaan afspreken. En er moet al best veel. Het is daarbij een formalisatie van wat in de meeste scholen allang gebeurt."

Die reactie valt Dijkgraaf tegen. "Het is wat ons betreft teleurstellend en een gemiste kans dat de PO-raad besloten heeft nu nog niet mee te doen met deze afspraken. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het uitbannen van het verstorende effect van mobieltjes in de klas, dus ook in het primair onderwijs."

Na zomervakantie

Dijkgraaf zegt dat een lesomgeving met alle aandacht voor het onderwijs in het belang is "van al onze kinderen". Hij zegt te hopen dat de PO-raad zich alsnog aansluit bij alle organisaties die wel meedoen, waardoor de afspraken vanaf 1 januari 2024 ook in het primair onderwijs gelden.

De PO-woordvoerder herhaalt dat het probleem met mobieltjes ook veel kleiner is dan in het voortgezet onderwijs. Hij zegt niet te kunnen voorspellen of het besluit wordt overgenomen.

