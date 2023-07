Na Spelen doet Van Rouwendaal het rustiger aan: 'Kom terug naar Nederland'

Na de Olympische Spelen in Parijs gaat zwemster Sharon van Rouwendaal (29) het rustiger aan doen. Ze zal dan vertrekken bij de trainingsgroep in het Duitse Maagdenburg, waar ze sinds 2020 traint.

"Ik woon dan zestien jaar in het buitenland en kom dan terug naar Nederland. Het is genoeg geweest, ik wil meer tijd doorbrengen met mijn familie", zegt Van Rouwendaal, die nog niet aan stoppen denkt. "Maar ik weet niet hoe lang ik nog doorga."

Van Rouwendaal werd in 2016 olympisch kampioen op de 10 kilometer open water. In Tokio, in 2021, won ze zilver.

WK in Fukuoka

Van Rouwendaal is op dit moment in Nederland om zich voor te bereiden op de WK in het Japanse Fukuoka. Daar verdedigt ze haar titel op de 10 kilometer. Mocht ze op het podium komen, dan plaats ze zich direct voor Parijs. Het zouden haar vierde Spelen worden.

"Ik denk niet dat ik daarna nog vier jaar doorga tot de Spelen in Los Angeles. Ik ben dan 35 jaar. Ik denk dat vier Spelen ook wel genoeg is, maar ik moet mij eerst voor Parijs zien te plaatsen."