Stormschade leidt vanavond en morgen tot hinder op weg en spoor

De schade als gevolg van de zware storm Poly leidt ook vanavond en morgen tot hinder voor het openbaar vervoer en automobilisten. Plaatselijk kan het nog dagen duren voordat alle omgewaaide bomen en takken van wegen zijn gehaald. Het treinverkeer in Noord-Nederland, dat platligt sinds vanmorgen, zal voorlopig niet rijden. De schade aan bijvoorbeeld bovenleidingen is zo ernstig dat ook morgen niet alles zal zijn hersteld. "Ook morgen moeten reizigers, met name in Noord-Nederland, rekening houden met uitval en vertraging van treinen", meldt de NS. ProRail zegt dat er de hele nacht wordt doorgewerkt om reparaties uit te voeren. Mogelijk komt er in de loop van de avond meer duidelijkheid over de dienstregeling van morgen. 'Mondjesmaat' hervat in Midden-Nederland Wel is in delen van Noord-Holland en Utrecht inmiddels treinverkeer "mondjesmaat" hervat. Deze treinritten "zijn in eerste instantie bedoeld om de mensen die zijn gestrand toch op hun bestemming te krijgen", zegt een NS-woordvoerder. Ook op een aantal regionale trajecten rijden er weer beperkt treinen. ProRail meldt dat het gaat om de Valleilijn van Connexxion tussen Amersfoort en Ede, de Arriva-verbinding tussen Emmen en Groningen en de lijn Zwolle-Enschede, waar Keolis de vervoerder is. Treinreizigers in de noordelijke provincies wordt aangeraden alternatief vervoer te zoeken. De kosten die daarbij worden gemaakt kunnen bij de NS worden gedeclareerd. Ook wordt aangeraden om de reisplanner te raadplegen voor vertrek. Zo trok Poly vandaag over Nederland:

De hele dag waren er vanwege storm Poly wegafsluitingen en files. Inmiddels zijn de meeste snelwegen weer vrijgemaakt van bomen en andere stormschade op het wegdek. De A7 tussen Groningen en de Duitse grens bijvoorbeeld, is bij Hoogezand weer gedeeltelijk open. De weg was daar urenlang afgesloten vanwege omgevallen bomen. Inmiddels is in beide richtingen een rijstrook vrij. Ook de problemen op de A9 bij knooppunt Kooimeer en de A10 bij de afrit Volendam zijn voorbij. N244 dicht tot morgenmiddag De A7 is tussen Heerenveen en Groningen nog wel afgesloten, ter hoogte van Hoogkerk. De A22 blijft dicht tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden. Dat betekent dat verkeer niet door de Velsertunnel kan. De afsluiting van de N244 bij Alkmaar duurt volgens de ANWB zelfs tot morgen 14.00 uur. "Er zijn hier en daar wat N-wegen dicht en die blijven waarschijnlijk wat langer afgesloten", zegt een ANWB-woordvoerder. Het opruimen van snelwegen heeft een grotere prioriteit dan provinciale of lokale wegen. Zo zal het in de omgeving Haarlem en Zandvoort nog dagen duren voordat alle takken en bomen van de weg zijn gehaald, zegt de Veiligheidsregio Kennemerland. Deze regio is zwaar getroffen door de storm. Een vrouw kwam in Haarlem om het leven door een omgewaaide boom. In de Molijnstraat in Haarlem belandde een hele rij met bomen tegen een huizenblok:

Buurtbewoners over de bomen die op woningen in Haarlem terecht zijn gekomen door storm Poly. De schade is fors. - NOS