Griekspoor direct onderuit op Wimbledon, duels Van de Zandschulp en Brouwer verzet

Tallon Griekspoor ligt er al uit op Wimbledon. De Nederlander, die onlangs het grastoernooi van Rosmalen won en als 28ste was geplaatst in Londen, kon een achterstand tegen Márton Fucsovics niet rechtzetten: 4-6, 2-6, 4-6.

"Het schema is afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld televisiezenders en de rust voor de spelers. Maar het is niet zo dat alle wedstrijden uit de eerste ronde eerst moeten zijn afgerond, voordat partijen uit de tweede ronde kunnen aanvangen."

De organisatie van Wimbledon laat weten dat er geen speciale regels zijn met betrekking tot het afwerken van het speelschema. In het geval van Van de Zandschulp is het volgens de organisatie een kwestie van pech.

