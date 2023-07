Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt fraudesysteem DUO

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt een onderzoek in naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Aanleiding hiervoor is het gezamenlijke onderzoek van NOS op 3 en onderzoeksplatform Investico waaruit bleek dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak beschuldigd worden van fraude met studiefinanciering.

"We willen meer weten over de verwerking van persoonsgegevens in algoritmes en er zeker van zijn dat dit op een goede manier gebeurt", zegt een AP-woordvoerder. Volgens de woordvoerder is er ook al een fysiek bezoek gebracht aan het kantoor van DUO.

Het is voor het eerst dat de autoriteit een onderzoek start naar DUO. Deze week is de autoriteit begonnen met het onderzoek. DUO is verantwoordelijk voor alle studiefinanciering en leningen aan studenten.

'Verontrustend signaal'

In een reactie op de bevindingen in het onderzoek gaf minister Dijkgraaf van Onderwijs eind juni al aan "grondig na te willen gaan" of de fraudecontroles door DUO "wel echt eerlijk zijn". Dijkgraaf sprak van een "verontrustend signaal".

NOS op 3 en Investico spraken meerdere (oud)-studenten die volgens DUO fraudeerden met de uitwonende beurs. Uit een rondgang langs ruim dertig advocaten bleek dat DUO studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak als fraudeur aanmerkt.

Bekijk in de video hieronder de bevindingen van NOS op 3 in het onderzoek naar het fraudesysteem van DUO: