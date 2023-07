Weer overlijdt een minister in Belarus plots, doodsoorzaak onbekend

In Belarus is de minister van Transport en Communicatie plotseling overleden. Aleksej Avramenko overleed gisteren op 46-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De afscheidsceremonie vindt morgen plaats.

Op 3 juli, de dag waarop Belarus stilstaat bij de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie, schreef zijn ministerie namens Avramenko nog een bericht op Telegram aan de medewerkers van de transportsector.

Avramenko werd in verband gebracht met het omleiden van het vliegtuig van de journalist en tegenstander van het regime Roman Protasevitsj en zijn vriendin in 2021. Het stel was onderweg van Griekenland naar Litouwen, maar werd tijdens een tussenlanding in Minsk gearresteerd op verdenking van onder meer het organiseren van protest. Protsjevitsj leidde sinds 2011 verschillende protestbewegingen en is een van de bekendste gezichten van de oppositie. Hij en zijn vriendin werden veroordeeld tot een gevangenisstraf. Ze hebben onlangs gratie gekregen.

De minister kwam door de kwestie op internationale sanctielijsten te staan. Hij werkte sinds 2012 op het ministerie en werd in 2019 minister.

Derde op rij

Het is in korte tijd de derde minister in het kabinet van president Loekasjenko die plotseling overlijdt. In november vorig jaar stierf minister van Buitenlandse Zaken Vladimir Makej op 65-jarige leeftijd. Hij had gezegd dat zijn land nooit toestemming zou geven aan president Poetin om Belarus te gebruiken als springplank voor de oorlog in Oekraïne.

In april overleed onderminister van Economische Zaken Sergej Mitjanski (43), volgens het ministerie na een lang ziekbed.

Belarus staat bekend als zeer gesloten en autoritair land. Dictator Loekasjenko is een trouw bondgenoot van de Russische president Poetin. Rusland mag het land gebruiken voor training van Russische militairen en aanvallen op Oekraïne. Na de Wagner-opstand in Rusland trad Loekasjenko op als bemiddelaar, waarna opstandleider Prigozjin naar Belarus zou vertrekken. Onlangs plaatste Rusland tactische kernwapens in Belarus.