Crisisoverleg over asiel en migratie, val kabinet niet uitgesloten

Vanavond om 21.00 uur komt een groot deel van het kabinet bij elkaar op het ministerie van premier Mark Rutte voor extra overleg over migratiemaatregelen. En dat is in een crisisachtige sfeer. Ook de vicepremiers Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Carola Schouten (CU) zijn erbij.

De coalitiepartijen zitten wekelijks verschillende keren bij elkaar om over maatregelen te praten die de asielinstroom moet inperken. Dat duurt nu al maanden, maar de partijen komen er niet uit.

Vlak voor het zomerreces wordt de spanning flink opgevoerd. Vooral door de VVD, die gisteren met vrijdag als deadline kwam. Binnen de VVD wordt zelfs een snelle val van het kabinet niet uitgesloten.