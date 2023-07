Overheidsregels met 'hardvochtig' effect: geen sociaal vangnet voor zorgverleners

Eind maart ging bij veel zorgverleners - die zorgen voor ernstig zieke mensen en die betaald krijgen via een persoonsgebonden budget - de vlag nog uit . De Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste bestuursrechter op het gebied van sociale zekerheid, deed een belangrijke uitspraak: zorgverleners betaald uit een pgb, die uitgesloten waren van een werkloosheids-, ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsuitkering, hebben toch recht op ww als ze werkloos raken. Ook als er geen ww-premie is afgedragen.

Het gaat hierbij niet om gebruikelijke mantelzorg, maar om officieel vastgestelde noodzakelijke zorg (geïndiceerd), voor bijvoorbeeld demente ouderen en ernstig gehandicapte kinderen en volwassenen. Zij blijven vaak ook uit noodzaak thuis, vanwege personeelstekort en onvoldoende woonplekken in instellingen. De zorg thuis is dan een combinatie van formele en informele zorg, vaak gefinancierd uit het pgb.

Een zorgovereenkomst tussen familieleden geldt niet als een arbeidsovereenkomst, vindt het SVB . "De partner of het familielid is niet bij u in dienst. U bent opdrachtgever en geen werkgever."

Volgens de uitvoerende instanties en het kabinet geldt de rechterlijke uitspraak niet voor mensen die voor een familielid zorgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt ze wel voor hun werk en ze betalen ook gewoon loonbelasting, maar de afspraken zijn vastgelegd in een zorgovereenkomst en niet in een arbeidscontract. De zorgovereenkomst geeft geen recht op ww of de ziektewet.

Nadat door de toeslagenaffaire duizenden mensen in de knel waren gekomen, liet het kabinet - na een motie van Kamerlid Pieter Omtzigt - onderzoek doen naar hardvochtige effecten van overheidshandelen. Daarbij werden ook de problemen met het pgb bekeken. "Het onverwacht wegvallen van inkomsten kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot hardvochtige effecten voor pgb-zorgverleners, omdat zij hierdoor in hun bestaanszekerheid kunnen worden aangetast. Dit effect wordt versterkt wanneer er geen eenmalige uitkering wordt verstrekt om het inkomstenverlies tijdelijk te compenseren", staat in het rapport .

De overheid verwacht van mensen dat ze zorg verlenen binnen de familiekring, zegt hoogleraar Barentsen. "Die mensen hebben bescherming nodig. Al was het maar omdat heel veel mensen, formeel echte werknemers, precies datzelfde werk doen. Alleen dan niet in eigen familiekring. Veel pgb-zorgverleners verlenen inmiddels zorg van niveau. Het gaat niet alleen om een schoonmaakbeurt of de haren van oma kammen, het zijn medische handelingen. Wat is het verschil dan nog met een gewone werknemer?"

Vegter ziet dat mensen nu geen keuze hebben. "Zeker bij je kind is goede zorg het belangrijkste op dat moment. Dan moeten anderen ook zorgen voor diegene die de zorg levert. Dat zijn in dit geval de overheid of de gemeenschap. Je kunt dit niet afschuiven op die persoon zelf."

Dat familieleden met elkaar geen formele arbeidsrelatie kunnen hebben, is volgens arbeidsrechtdeskundigen "lariekoek", "achterhaald" en "onzin". Hoogleraar Barentsen: "In essentie gaat het daar fout. Dat ze aannemen dat familieleden geen arbeidsovereenkomst met elkaar kunnen hebben omdat ze familie zijn. Dat is niet waar. Dat kan gewoon, ook volgens rechters."

Het kabinet wil minder zzp'ers en meer mensen in vaste dienst. Werkenden moeten ook de rechten en bescherming krijgen die passen bij het werk. Maar datzelfde kabinet behandelt pgb-zorgverleners die een familielid verzorgen nog steeds als een soort zelfstandigen, is de kritiek van deskundigen. Terwijl echte zelfstandigen werken voor meerdere opdrachtgevers en vaak twee tot drie keer meer verdienen dan een gemiddelde pgb-zorgverlener. Die laatste verdient het minimumloon, zonder sociale zekerheid.

Eind vorig jaar bleek uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid ook dat ouders van doodzieke kinderen vaak kampen met financiële problemen als hun kind overlijdt. Zij missen een (tijdelijke) uitkering of vergoeding. "Ouders ervaren het als bijzonder onterecht dat er geen speciale financiële regeling voor hen bestaat, want ze hebben - naar eigen zeggen - de maatschappij veel geld bespaard door zelf te zorgen", staat in dat rapport.

Rouwverwerking

Het onderzoek kwam er mede omdat Neeltje Staats vijf jaar geleden, na de dood van haar zieke dochtertje, brieven stuurde naar Den Haag waarin zij zich beklaagde over het ontbreken van een sociaal vangnet. Inmiddels studeert minister voor Langdurige Zorg Conny Helder nog steeds op de toegezegde "haalbare en uitvoerbare oplossingen".

Voor Staats is dat onbegrijpelijk. "Wat de overheid nu verwacht is dat je eigenlijk over de dood van je kind heen moet plannen. Dat is gewoon teveel gevraagd. Echt bizar dat de politiek ons als ouders en gezinnen nog steeds in de steek laat. Ik begrijp niet dat er nu niet haast gemaakt wordt. Het is een snoeiharde realiteit voor mensen. Schiet een beetje op."

Het ministerie van Sociale Zaken studeert nog op de "verstrekkende gevolgen" van de rechterlijke uitspraak in maart, laat een woordvoerder weten. Ook twijfelt het ministerie nog steeds aan het afsluiten van een arbeidsovereenkomst tussen familieleden, "vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding".

Pgb-budgethouders die twijfelen over of er wel of niet een gezagsverhouding bestaat, kunnen dit via de SVB bij de Belastingdienst laten toetsen, laat de SVB in een reactie weten.

"Voorop staat dat het overlijden van een kind een zeer ingrijpende situatie is voor alle direct betrokkenen, met name de ouders. De toezegging die minister Helder heeft gedaan, gaat ook specifiek over deze groep." In het najaar hopen de betrokken ministers met meer duidelijkheid te komen over oplossingen.

Lees hier de uitgebreide reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.