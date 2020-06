Sneijder denkt met afschuw aan EK 2012: 'Had ingegrepen moeten worden'

Sneijder hield Van Bommel en Huntelaar uit elkaar: 'Kon ze wel aan hoor' - NOS

Terwijl oud-ploeggenoot Mark van Bommel de media te woord staat in de tuin van het statige landhuis in Doorn, puft Wesley Sneijder even uit op het terras. Met familie en vrienden aan tafel is de lach nooit ver weg. Al was dat de afgelopen periode wel anders. "Die corona, om depressief van te worden." Maar nu heeft Sneijder over aandacht niet te klagen. De vaderlandse pers is uitgerukt om met de recordinternational te praten over zijn biografie, geschreven door Kees Jansma.

Tussen alle successen door - de EK-play-offs tegen Schotland in 2003, de Champions League-winst en de WK-finale in 2010 en de derde plaats in 2014 - schuwen Sneijder en Jansma de dieptepunten niet. Koffers al gepakt Zoals het EK van 2012 in Polen en Oekraïne. Beiden speelden daarin een hoofdrol: Sneijder als gefrustreerde speler, Jansma als bemiddelaar tussen pers en muitende internationals. "Het liefst had ik dat toernooi helemaal weggelaten in mijn boek. Het was een waardeloos toernooi."

"In Hoenderloo wilde ik er al uitstappen", herinnert Sneijder zich van het trainingskamp in de aanloop naar de Europese eindronde waar Oranje z'n drie groepsduels stuk voor stuk verloor. "Mijn koffers waren al gepakt. Waarom? Ik voelde het aankomen." "Iedereen wist zijn plek in 2010. In 2012 was er schijnbaar iets veranderd. Sommige spelers dachten dat ze meer recht hadden op een basisplaats. Als dat binnenskamers blijft, is dat geen probleem. Maar als het naar buiten komt, dan wordt het wel een probleem." "Op het toernooi werd het alleen maar erger", vervolgt Sneijder. "Alles staat of valt met die eerste wedstrijd tegen Denemarken. We speelden goed en hadden meer recht om te winnen van de Denen dan in 2010. Maar we verloren. En toen waren de rapen gaar." Niet ongelijk Spelers die niet speelden, vonden dat ze erin moesten, aldus Sneijder. Namen noemt hij liever niet, maar het laat zich raden om wie het gaat. Gaat het soms om Klaas-Jan Huntelaar en Rafael van der Vaart? "Correct", zeg Sneijder schoorvoetend. "Ze hadden ook niet helemaal ongelijk, want ze waren goed in vorm. Maar de trainer bepaalt; die is eindverantwoordelijk. Als je ziet dat er meer speelt dan kwaliteiten of vorm, moet je niet eens meegaan. Vind ik."

Terug in het basiskamp in Krakau na de nederlaag tegen de Denen ontplofte het. Tijdens een etentje gingen Huntelaar en Van Bommel bijna met elkaar op de vuist. "Een gevecht werd het niet, want ik stond ertussen. Ondanks mijn lengte kan ik ze wel aan, hoor. Toen wist ik ook: dit komt niet meer goed." Wegsturen En dan was er ook nog het groepje rond Robin van Persie, die in Krakau en Charkov opvallend veel optrok met Ibrahim Afellay. De ster van Arsenal was tijdens het EK bezig met een transfer naar Manchester United en sprak niet met de media. "Ik erger me niet aan Van Persie die niet naar een persafspraak wil", aldus Sneijder. "Lekker belangrijk. Maar waar ik me wel aan erger, is het lekken naar de pers, waardoor het groepsproces verstoord wordt. En nogmaals, wist ik maar wie. Dan had ik ingegrepen."

Misschien had bondscoach Bert van Marwijk iemand moeten wegsturen. Huntelaar bijvoorbeeld? Sneijder fel: "Jij noemt steeds Huntelaar. Hij was een betrokkene, maar ik zeg niet dat hij weggestuurd had moeten worden." Stoorzenders "Wel denk ik dat de bondscoach had moeten ingrijpen om een statement te maken en zo de rust terug te brengen. Maar je kunt ook denken: we hebben goed gespeeld, dus ik wijzig niets en hoop dat we de tweede wedstrijd wel zullen winnen." Oranje verloor echter met 2-0 van Duitsland. Kansloos. Tegen Portugal ging het roer wel om. De stoorzenders speelden, maar het resultaat bleef slecht: Oranje verloor met 2-1 - ondanks de openingstreffer van Van der Vaart - en kon naar huis.

De vraag rijst of hij er iets van geleerd heeft. "Nee, eigenlijk niet. Stel dat ik in zo'n situatie terechtkom, dan zou ik ook op twee gedachten hinken. Als het moment er is, mag je het me nog een keer vragen. Dan zullen we zien wat ik voor keuze maak." Van DHSC naar Galatasaray Tegenwoordig is Sneijder druk met 'zijn' amateurclub DHSC in de Utrechtse volkswijk Ondiep. Met broer Jeffrey als trainer, Rodney als speler en zoon Jessey in de jeugd stuwde hij de club op van de derde klasse naar de hoofdklasse. Maar in de toekomst wil hij coach worden, van een grote club. "Eerst moet ik die trainerscursus van de KNVB volgen. Maar wel versneld, hoor, het moet niet te lang duren. En dan meteen als hoofdtrainer aan de slag. Gooi me maar in het diepe."

De 134-voudig international beleefde successen bij clubs als Ajax, Real Madrid en Internazionale. Maar als zijn trainersambities ter sprake komen, komt een andere oud-werkgever naar voren. "Als ik alle papieren heb, weet ik dat Galatasaray er ook voor open staat." Mourinho bovenaan Sneijder, die naar eigen zeggen 10 tot 15 miljoen euro heeft verloren door slechte investeringen in Turks vastgoed en een restaurant op Ibiza, klinkt opeens serieus. "Ik vind Galatasaray een fantastische club en wil er zeker trainer worden." Maar dan komt het Utrechtse schoffie weer bovendrijven: "Ik ga er niet meer voetballen." Zelf werkte hij met de top van het trainersgilde, met mannen als Rafael Benítez, Fatih Terim, Ronald Koeman en Louis van Gaal. "Er is één people manager die bij mij bovenaan staat: José Mourinho. Hoe die ons allemaal tevreden kon houden, alle 23, dat neem ik absoluut mee."