Hindley en Vingegaard winnaars Pyreneeëngepoker: 'Ik improviseerde maar wat'

Ruim een jaar geleden boekte Jai Hindley de grootste zege in zijn loopbaan. In de Giro d'Italia van 2022 wachtte hij tot de allerlaatste kilometer van de allerlaatste berg om af te rekenen met Richard Carapaz en het roze mee naar huis te nemen. In zijn eerste Tour de France deed de wielrenner uit het Australische Perth het tegenovergestelde. Hij sloop in de vijfde etappe mee in een vroege vlucht, maakte het af in Laruns en is de nieuwe geletruidrager. Van een masterplan was geen sprake, aldus Hindley. "We waren lekker aan het fietsen en opeens zat ik in de kopgroep. Ik was een beetje aan het improviseren eigenlijk. En ik heb me wel vermaakt."

De reactie van de winnaar van de vijfde etappe. - NOS

Een groter understatement is bijna niet mogelijk. Hindley reed namelijk solo naar de ritzege en hield 34 seconden over op het groepje met de Tourwinnaar van vorig jaar, Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Met de bonificaties onderweg was dat goed voor een marge van 47 seconden op de Deense titelverdediger. "Het is ongelooflijk", stamelde Hindley. "De mannen bleven maar schreeuwen door de radio dat ik tot het einde moest blijven rijden. Eerlijk gezegd kon ik niet echt horen wat er allemaal gebeurde, maar ik heb gewoon geprobeerd zoveel mogelijk tijd te pakken. Ik sta gewoon in de gele trui, dat is 'pretty cool'."

Het slot van de vijfde etappe in de Tour de France. - NOS

Achter Hindley sloeg Vingegaard meteen een enorme slag in de strijd met rivaal Tadej Pogacar, maar Hindley bleef buiten schot. Voor Jumbo-Visma sloop Tiesj Benoot samen met Wout van Aert en Christophe Laporte mee in de vroege vlucht. "Op het moment dat we in die kopgroep kwamen, met Hindley die ook nog twee mensen in steun had, wist ik dat we UAE konden laten werken achter ons", aldus Benoot. "Op papier leek het misschien vlak, maar het was de hele tijd op en af. Hoe Hindley in die kopgroep heeft kunnen komen, weet ik ook niet precies. Daar hebben de mannen van UAE zich wel laten verrassen."

De Deen rijdt weg van de Sloveen en is ruim een minuut eerder bij de eindstreep. - NOS