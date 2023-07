Schotten onthalen Charles als nieuwe koning, duizenden op de been

Twee maanden na de officiële kroning is de Britse koning Charles nu ook in Schotland feestelijk ingehuldigd. In de hoofdstad Edinburgh vonden een processie en dankdienst plaats en waren saluutschoten te horen. De feestelijkheden werden afgesloten met een zogeheten flypast van straaljagers.

De ceremonie in Schotland heeft geen staatsrechtelijke betekenis. Wel moet die de hechte band tussen Schotland en de Britse kroon onderstrepen. Ook na de inhuldiging van koningin Elizabeth in 1953 organiseerde Schotland een eigen feest voor de nieuwe vorst.

Duizenden mensen waren afgekomen op de festiviteiten. Hoogtepunt was de dankdienst in de Saint Giles' Cathedral. Die werd bijgewoond door onder anderen Charles en koningin Camilla, kroonprins William en zijn vrouw Kate.