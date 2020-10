Nadal toont geen genade met Korda, ook al heet diens kat 'Rafa'

Rafael Nadal heeft probleemloos de kwartfinales gehaald op Roland Garros. De twaalfvoudig toernooiwinnaar maakte met harde hand een einde aan de opmars van Sebastian Korda: 6-1, 6-1, 6-2.

Korda, de 20-jarige zoon van Petr Korda (winnaar Australian Open in 1998) en Regina Rajchrtová (achtste finales US Open in 1989 en 1991), bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi en won onder anderen van John Isner en Andreas Seppi.

Nadal is het idool van Korda, die zijn kan niet voor niets 'Rafa' heeft genoemd.