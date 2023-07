Medvedev ronde verder op Wimbledon, waar klimaatprotest met oranje confetti is

De partij van Medvedev werd gespeeld op Court One, maar omdat het dak geopend was, lag het spel net als op de buitenbanen meerdere keren stil vanwege regen. Daardoor gaan ook de Nederlanders Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Gijs Brouwer laat de baan op vandaag.

Daniil Medvedev is door naar de tweede ronde op Wimbledon. De nummer drie van de wereld vloerde de Engelse wildcardspeler Arthur Fery (nummer 391 van de wereld) in Londen met 7-5, 6-4, 6-3.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Activisten van 'Just Stop Oil' betraden baan 18 en strooiden oranje confetti over het gras. In het verleden strooiden activisten van dezelfde groep ook al oranje poeder over een snookertafel, dat gebeurde tijdens het WK snooker in Sheffield.

Op dezelfde baan ging het later weer mis, toen bij een vrouwenwedstrijd tussen de Britse Katie Boulter en de Australische Daria Saville. Nu was het slechts één persoon, er werd opnieuw oranje confetti op de baan gegooid.

Fery weert zich kranig

Medvedev, een geboren Rus, maakte vorig jaar indruk op gras maar mocht vanwege de oorlog in Oekraïne niet spelen in Londen. Deze jaargang verloor hij twee van zijn vier partijen op gras.

Ook vandaag had zijn handen vol, nu aan de 20-jarige Fery. De Brit weerde zich kranig, brak Medvedev zelfs twee keer, maar kwam toch duidelijk tekort.