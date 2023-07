Djokovic en Swiatek door op Wimbledon, waar klimaatprotest voor onrust zorgt

De partij van Medvedev werd gespeeld op Court One, maar omdat het dak geopend was, lag het spel net als op de buitenbanen meerdere keren stil vanwege regen. Daardoor werden ook de wedstrijden van de Nederlanders Botic van de Zandschulp en Gijs Brouwer verplaatst naar donderdag .

Ook Iga Swiatek is naar de derde ronde. De Poolse nummer een van de wereld bij de vrouwen rekende in iets meer dan een uur af met Sara Sorribes: 6-2, 6-0. Vorige week wist Swiatek voor het eerst op gras te winnen van een speelster uit de topvijftig. Ze meldde zich daarna geblesseerd af, maar lijkt op tijd weer fit.

Titelverdediger Novak Djokovic is door naar de derde ronde op Wimbledon. De Servische nummer twee van de wereld vloerde Jordan Thompson (nummer zeventig van de wereld) in Londen met 6-3, 7-6 (4), 7-5.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Activisten van 'Just Stop Oil' betraden tijdens twee partijen baan 18 en strooiden oranje confetti over het gras. In het verleden strooiden activisten van dezelfde groep ook al oranje poeder over een snookertafel, dat gebeurde tijdens het WK snooker in Sheffield.

Djokovic staat geen breakpoint toe

Djokovic wil in zijn eerste partijen op grandslamtoernooien nog weleens een set verliezen tegen mindere opponenten. Maar tegen Thompson was Djokovic direct bij de les.

Thompson verloor onlangs nog de finale in Rosmalen van Griekspoor. Hij speelde tegen Djokovic aanvallend, maakte veel punten aan het net (46), maar kreeg geen enkele breakkans om de sterke Djokovic (13 afzwaaiers) een set af te snoepen, laat staan aan het wankelen te krijgen.