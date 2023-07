Australië: Chinees tipgeld voor Hongkongse dissidenten is onacceptabel

Het is onacceptabel dat de autoriteiten in Hongkong een beloning uitloven om twee Australische inwoners op te sporen, vindt de Australische premier Albanese. Dat zei hij vandaag in een interview op de Australische tv-zender ABC.

Australië zal blijven samenwerken met China waar dat kan, zei de premier. Maar Australië zal China volgens hem ook tegenspreken waar dat moet. Bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. Ook andere Australische politici hebben hun afkeuring uitgesproken en hun zorgen geuit over de situatie.

Eerder deze week maakte de politie in Hongkong bekend dat zij 1 miljoen Hongkongse dollar, omgerekend bijna 120.000 euro, uitlooft voor informatie die leidt tot de arrestatie van acht overzeese dissidenten. Twee van hen bevinden zich in Australië, de anderen verruilden Hongkong voor de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Nationale veiligheidswet

De twee pro-democratie-activisten in Australië zijn advocaat Kevin Yam en voormalig parlementslid Ted Hui. De twee worden ervan verdacht andere landen te hebben opgeroepen om sancties in te stellen tegen Hongkong en China vanwege de repressie in Hongkong. Daarmee zouden ze de in 2020 ingestelde Nationale Veiligheidswet hebben overtreden.

Yam zei eerder deze week tegen persbureau Reuters dat China met het tipgeld wil laten zien dat "wat hen betreft de veiligheidswet ook buiten hun grenzen geldt". Hui heeft in een radio-interview laten weten dat het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel hem bescherming heeft aangeboden, meldt Reuters. Uitgeleverd worden de twee in ieder geval niet. Australië schortte in 2020 een uitleveringsverdrag met Hongkong op.

Vrijheden ingeperkt

Ruim 150 jaar lang was Hongkong een van de kolonies van het Britse koninkrijk, tot de havenstad in 1997 aan China werd overgedragen. Daarbij werden afspraken gemaakt om de burgerrechten van de inwoners te garanderen. Maar de laatste jaren heeft de Chinese overheid die vrijheden steeds verder ingeperkt.

Hongkong zou na het samengaan met China volgens het principe 'één land, twee systemen' worden bestuurd, zodat de stad een zekere mate van autonomie zou behouden. Zo kent de stad een eigen economisch systeem, maar ook beperkte democratische vrijheden. De laatste jaren volgt de regering in Hongkong het beleid van de Chinese regering.

Protestgolf

In 2019 en 2020 braken er grote protesten uit in Hongkong vanwege de ontevredenheid over de Chinese inmenging in de regio. Na deze golf van protesten voerde China een Nationale Veiligheidswet in. Die maakte het onder andere mogelijk om mensen die in de stad werden opgepakt, over te leveren aan het Chinese rechtssysteem. Het is de eerste keer dat China een prijs zet op het hoofd van overtreders van de veiligheidswet.

In 2019 maakte NOS op 3 deze video over de protesten in Hongkong: